РИАМО - 4 окт. На выборах в совет депутатов городского округа Шатура уже проголосовали 9324 человека, явка составила 13,48% по данным на 18:00 воскресенья, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

По итогам выборов в совет депутатов войдут 25 человек. На голосовании в муниципалитете открыт 41 избирательный участок, за проведением выборов следят 296 наблюдателей.

Всего в городском округе Шатура проживает порядка 69 тысяч избирателей.

В ходе голосования зарегистрировано десять жалоб в УИК и четыре сообщения на карте нарушений.

По итогам досрочного голосования, которое состоялось в городском округе с 23 сентября по 3 октября, явка составила 0,94%, проголосовали 654 избирателя.