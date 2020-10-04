РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Пожарные подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в административной части одного из зданий городского округа в воскресенье, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пожарной охраны.
Ранее в соцсетях появилась информация о возгорании в одном из домов округа.
«Пожар произошел не в доме. Загорелась фасадная часть административного здания. Огнеборцы уже ликвидировали возгорание. Никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.
По словам очевидца, загорелось одно из зданий предприятия на Бронницкой улице.
На месте пожара работали шесть автоцистерн и 30 человек.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии