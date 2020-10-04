РИАМО - 4 окт. Экономист, инвестбанкир и профессор ВШЭ Евгений Коган считает, что фондовый рынок предлагает огромныевозможности и альтернативы депозитам, причем как в долларах и евро, так и в рублях, сообщает Nation News.

Ранее СМИ сообщили, что, по данным опросов, россияне предпочитают хранить свои основные сбережения в крупных банках в рублях, остальные деньги — в долларах или евро.

«На сегодняшний день условия валютных вкладов, благодаря падению ставок во всем мире, а также регуляции Центробанка РФ, который не заинтересован в росте валютных пассивов банков, весьма невыгодные», — отметил Коган.

По его словам, доходность депозита в долларах или евро совсем нулевая, даже практически отрицательная. Альтернативой рублевым депозитам выступают довольно качественные и ликвидные рублевые облигации.

«Долговой рынок в России неплохо развит, отлично развивается. Имеется в виду биржевой рынок, где можно иметь доходности на два, три, четыре процентных пункта выше, чем доходности депозитов, и при этом иметь ликвидные вложения и в общем-то с очень невысокой и относительно неплохо просчитываемой степенью риска», — добавил эксперт.

Инвестбанкир также отметил, что и для неквалифицированных специалистов тоже есть инструменты либо напрямую торгующиеся в американских долларах, либо имеющие на них линковку.

Он подчеркнул, что доходность по ним невысокая, но все же лучше доходности депозитов.

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