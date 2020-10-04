РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Первых пятерых деятелей культуры подмосковного Подольска наградили премией Петра Солнцева за достижения в сфере культуры, размер премии составил 75 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Подольском краеведческом музее прошла торжественная церемония вручения премии имени Петра Солнцева за достижения в сфере культуры. Ее вручал глава округа Николай Пестов. Премия была учреждена в 2020 году.

«Первых лауреатов определили в пяти номинациях: «Лучший работник культурно-досугового учреждения» — Татьяна Прохорова, «Лучший работник музея» — Наталья Григораш, «Лучший работник библиотеки» — Любовь Михальцова, «Лучший работник учреждения дополнительного образования — Роман Браславский, «Лучший работник концертной организации» — Валентин Руденко», - говорится в сообщении.

Солнцев — участник Великой Отечественной войны, актер, театральный деятель, заведующий отделом культуры исполкома подольского горсовета с 1966 по 1982 годы. Он был ярчайшим представителем культурной элиты города, умевший объединять вокруг себя, столь же талантливых людей.

«Многие подольчане прославили свой город в разных направлениях деятельности. И мы весной приняли решение об учреждении семи именных ежегодных премий, которые бы, с одной стороны, позволили увековечить память наших талантливых земляков, а, с другой стороны, стимулировали бы работу по многим направлениям в сферах образования, культуры, развития молодежного, волонтерского движения, социальных инициатив. Сегодня мы награждаем первых лауреатов премии Петра Солнцева. Желаю новых творческих успехов, благополучия, здоровья, добра и процветания нашему городу», - отметил Пестов.