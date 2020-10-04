РИАМО - 4 окт. Баскетболист Янис Тимма из подмосковного клуба «Химки» получил положительный результат теста на Covid-19, сообщает Nation News.

Ранее спортсмен пожаловался на недомогание. Руководство клуба приняло решение провести тестирование команды на заболевание.

«Тест на коронавирусную инфекцию показал положительные результаты у Тиммы. Спортсмена изолировали на две недели до полного выздоровления», — говорится в сообщении.

Спортсмен вернется к играм после отрицательного результата теста на коронавирус.

Пресс-служба команды также сообщила о выявлении коронавируса у еще двух игроков — Евгения Воронова и Джордана Мики.

Янис Тимма — латвийский баскетболист, играющий на позициях атакующего защитника и легкого форварда в подмосковных «Химках». Женат на российской певице Анне Седоковой с 6 сентября 2020 года​.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 499 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 296 больных. В Москве - 3 327.

- 944 человека вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253 031 человека.

- Собянин: Перевод сотрудников на удаленку необходим, чтобы избежать закрытия предприятий. Город продолжает оказывать помощь строительным предприятиям в выдаче кредитов и реструктуризации старых кредитов.

В целом на эти направления выделено более 80 миллиардов рублей. Но самая большая, самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшний условиях - это избежать закрытия, избежать серьезных ограничений.

- Еще 29 человек с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии Covid-19 в городе умерли 5343 пациента.

- Больницы в Москве на фоне пандемии продолжат работать в плановом режиме. Под лечение пациентов с Covid-19 могут перевести пока только отдельные корпуса медучреждений.

- Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Среди выявленных больных в городе очень много тех, кто переносит Covid‑19 тяжело.