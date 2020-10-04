РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. В подмосковном Подольске определили победителей и призеров турнира по конкуру и выездке на кубок памяти первого главы города Александра Никулина, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В конноспортивном клубе «Фаворит» прошел традиционный турнир по конкуру и выездке. Мероприятие было посвящено 239-й годовщине со дня основания Подольска и Подольского уезда. В торжественной церемонии награждения принял участие глава городского округа Николай Пестов.

«Соревнования по конкуру и выездке проводятся уже в 17-й раз. Никулин был удостоен звания почетного гражданина Московской области за выдающийся вклад в ее социально-экономическое развитие. Мы гордимся тем, что на соревнования к нам в Подольск в настоящее время приезжают из других районов Московской области, а также и из других регионов нашей страны. Надеюсь, что спортсмены добьются высоких результатов. Всем здоровья, благополучия и счастья», - сказал Пестов.

Глава муниципалитета принял участие в награждении спортсменов.

Среди участников были гости из Калужской, Тульской, Курской и других областей. Победительницей зачета для детей стала Виталина Головатюк (спортшкола олимпийского резерва «Фаворит»), а на маршруте с препятствиями в зачете для юношей она получила второе место.

В общем зачете, второе место заняла Ольга Мацаева (спортшкола олимпийского резерва «Фаворит»), а на маршруте с препятствиями она стала абсолютной победительницей.

Также призами отметили и многих других спортсменов-участников соревнований.