РИАМО - 4 окт. В детском саду №10 в подмосковном Красногорске неизвестный мужчина устроил погром, инцидент произошел в ночь на 3 октября, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Он подчеркнул, что по данному факту специалисты организовали проверку.

«Устанавливается ущерб и личность данного гражданина», - сказал собеседник агентства.

Как сообщила РИАМО начальник управления образования администрации Красногорска Наталья Тимошина, в настоящее время в детском саду идут восстановительные работы поврежденных помещений двух групп садика.

«Все дети детского сада №10 завтра в понедельник будут приняты, и детский сад будет работать в штатном режиме с 7 утра», - отметила Тимошина.