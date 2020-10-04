РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. На улице Кирова в Подольске автомобиль Kia Rio столкнулся с мотоциклом, на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Дорожно-транспортное происшествие произошло во второй половине дня у кругового движения Южного обхода. На месте аварии были сотрудники ГИБДД и автомашина скорой медицинской помощи.

Как сообщили в ОГИБДД УМВД России по Подольску, в 14:50 на улице Кирова у дома 112 столкнулись автомашина Kia Rio и мотоцикл Honda. В результате ДТП никто не пострадал.