РИАМО - 4 окт. В некоторых районах Московской области в начале новой наступающей недели ночная температура может понизиться до 0 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По ночам температура воздуха будет менять от 4 до 9 градусов тепла в Подмосковье, и от 6 до 8 в Москве; в отдельных районах Московской области возможно понижение температуры от 2 до 0 градусов. При этом днем в Московском регионе сохранится солнечная, сухая и очень теплая погода. В Москве будет от 17 до 19 градусов тепла, а в Подмосковье будет от 15 до 20 градусов», - сказал Леус.

Он добавил, что в среду в регион заглянет край циклона, но существенных осадков в столице и области не ожидается. Ночью станет немного теплее, а днем же, напротив, прохладнее. Ночью в Москве ожидается от 8 до 10 градусов, а в Подмосковье - от 6 до 11 градусов. Днем температура воздуха в столице будет колебаться от 15 до 17 градусов, а в области - от 15 до 18.

По его словам, в четверг ночью в Московском регионе возможны дожди. Ночная температура воздуха в столице будет колебаться от 9 до 11 градусов, а днем поднимется до 17-19 градусов. В Московской области ночью будет от 7 до 12 градусов, а днем - от 15 до 20.

В пятницу тоже стоит ждать кратковременных дождей. Ночью в Москве будет от 8 до 10 градусов, а днем - от 14 до 16. В Подмосковье ночью температура будет колебаться от 6 до 11 градусов, а днем - от 12 до 17 градусов тепла, уточнил Леус.

Синоптик подчеркнул, что на выходных погода улучшится, облака рассеются, а дожди уйдут.