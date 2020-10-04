РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Любители зимнего плавания клуба «Умка» провели заплыв в водоеме Южный Подольска ко Дню города, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» Галина Пажетнова.

«Клуб семейного закаливания и оздоровления «Умка» на днях провел на водоеме Южный спортивный праздник, посвященный 239-й годовщине со дня основания Подольска и Подольского уезда. В программе были соревнования по плаванию в холодной воде, заплыв, волейбол», - сказала Пажетнова.

По ее словам, в празднике любителей зимнего плавания приняли участие члены клуба и гости от девяти до 82 лет.

Она отметила, что в заплыве принимали участие 12 человек. Температура воды была плюс 15 градусов.