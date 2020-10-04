РИАМО - 4 окт. Столкновение двух иномарок произошло на перекрестке на Селигерской улице в столице, один из водителей ехал на запрещающий сигнал светофора, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В районе дома 28 по Селигерской улице столкнулись Daewoo и Toyota.

«Автомобиль Daewoo двигался по Дмитровскому шоссе в сторону центра, нарушил ПДД и выехал на перекресток на красный цвет, столкнувшись с машиной Toyota, которая ехала на зеленый свет», - говорится в сообщении.

В результате данной дорожной аварии пострадал пассажир Daewoo, он был госпитализирован.