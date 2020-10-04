РИАМО - 4 окт. Возгорание произошло в жилом многоквартирном доме на востоке столицы, в ходе тушения пожара было спасено четыре человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В воскресенье в 15:13 поступила информация о пожаре в квартире 14-этажного жилого дома по адресу: улица 15-я Парковая, дом 40, корпус 4.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по данному адресу и приступили к тушению пожара. Происходило возгорание в двух очагах», - говорится в сообщении.

Первый очаг был на балконе и частично в квартире на седьмом этаже. Там горели личные вещи на площади 6 квадратных метров. Огонь потушили в 15:32.

Второй очаг пожара располагался на балконе квартиры на втором этаже. Там также загорелись личные вещи, площадь пожара составила 4 квадратных метра. В 15:40 возгорание ликвидировали.

Сведений о пострадавших при пожаре в жилом доме не поступало.