РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 4 окт. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова наградила знаками и благодарственными письмами учителей в честь профессионального праздника, а также поздравила педагогов с наступающим Днем учителя.

Большой тематический праздник прошел в колледже «Угреша» в Дзержинском.

«Наградила директора Ольгу Клубничкину нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», а также вручила благодарственное письмо министерства просвещения Российской Федерации, почетные грамоты министерства образования Московской области и почетные грамоты главы городского округа лучшим педагогам образовательных учреждений»,- написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Праздничная программа продолжилась выступлениями студентов колледжа и техникума.

День учителя в России отмечается 5 октября.