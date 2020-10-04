РИАМО - 4 окт. В футбольном матче между «Локомотивом» и «Химками» победила столичная команда, игра прошла в рамках десятого тура чемпионата России, сообщает Газета.ru.

«Локомотив» выиграл со счетом 2:1.

«Счет в матче на 25-й минуте открыл «Локомотив», отличился Виталий Лисакович. В самом начале второго тайма «Химки» смогли сравнять благодаря голу Кирилла Боженова, однако уже на 55-й минуте Владислав Игнатьев вывел «железнодорожников» вперед», - говорится в сообщении.

На данный момент столичный клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, у него 18 очков. Подмосковные «Химки» находятся на 14 месте, у клуба шесть баллов.​