РИАМО - 4 окт. Обитатели столичных парков уже активно запасаются едой, накапливают жир, ищут себе жилища и меняют внешний вид, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Скрытая дикая жизнь московских парков осенью бьет ключом. В активном поиске зимнего укрытия сейчас, например, ежи», — говорится в сообщении.

Главный специалист ГПБУ «Мосприрода» Валентин Волков рассказал, что пока тепло, ежики собирают личинок, червей, а также подыскивают себе норы для зимовки. В Москве колючих созданий можно встретить на Воробьевых горах, в Тропареве и в Теплом Стане, в Битцевском лесу, в Северном и Южном Бутове, в Царицыне, в Кузьминках и в Измайлове.

Запасы на зиму делают животные, которые не впадают в спячку. Мышевидные грызуны и белки запасаются орехами и семечками: они прячут их в дупла или закапывают в разных местах.

«У нас много белок, кротов, несколько видов мышей и полевок, которых мы часто видим. А вот зайцы, например, ведут скрытный образ жизни. Они водятся в Москворецком парке, на Лосином острове, в Бутове, еще недавно зайцев-русаков видели в Теплом Стане. А в Битцевском лесу обитают и заяц-русак, и заяц-беляк. Горностай тоже там водится», — сказал Волков.

Он также отметил, что несмотря на теплую погоду в столице в этом году, все животные готовятся к зиме в обычные для себя сроки.