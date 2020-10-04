РИАМО - 4 окт. Сохранение редких видов животных является одной из главных задач зоопарков по всему миру, Московский зоопарк поздравил сотрудников и коллег с Днем защиты животных, сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

Всемирный день защиты животных и Международный день кипера отмечают 4 октября. Столичный зоосад активно участвует в международных программах по сохранению редких видов, включая белых медведей, амурских тигров и множества других.

«День кипера посвящен людям, которые работают в непосредственном контакте с животными, заботятся о каждом, даже самом маленьком обитателе зоопарка. Киперы — это и хранители, и друзья, и наставники для своих подопечных», — говорится в сообщении.

Киперы находятся рядом с животными в самые сложные моменты: во время болезни, медпроцедур и реабилитации.

«Мы поздравляем с профессиональным праздником наших сотрудников, а также коллег из других зоопарков. Спасибо за ваш ежедневный труд и бесконечную любовь к животным», — заключается в сообщении.

Московский зоопарк является одним из старейших зоопарков в Европе и пятым по площади зоопарком России. Он также входит в десятку самых посещаемых зоопарков мира. В коллекции зоопарка 1267 видов животных, в том числе 140 редких видов, входящих в Международную Красную книгу.