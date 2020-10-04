РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. В рамках молодежного фестиваля «Горизонт событий», котрый прошел на бульваре Юности в Подольске, гостям раздали порядка 200 воздушных шаров, предает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В фестивале принимали участие лучшие творческие коллективы и вокалисты округа. В рамках мероприятия для горожан работали интерактивные площадки, подготовленные молодежными организациями, а также проходил концерт и многое другое.

«Для организации и проведения фестиваля были привлечены воспитанники молодежных центров и учреждений Подольска. Всего в проведении мероприятия были задействованы более 100 человек. Помимо развлекательной программы на фестивале горожанам раздавали около 200 шаров, а также около 500 масок», - сказал председатель комитета по делам молодежи администрации округа Иван Литвяков.

Фестиваль был посвящен 91-летней годовщине Московской области и 239-й годовщине со дня основания Подольска.