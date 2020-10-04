РИАМО - 4 окт. На выборах депутатов в совет депутатов городского округа Шатура уже проголосовали 7125 человек, по данным на 15:00, явка составила 10,30%, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

Всего в городском округе Шатура проживает 69 149 избирателей. По итогам выборов в совет депутатов войдут 25 человек.

На голосовании в муниципалитете открыт 41 избирательный участок, за проведением выборов следит 281 наблюдатель.

Также в ходе голосования зарегистрировано семь жалоб в УИК.

По итогам досрочного голосования, которое состоялось в городском округе с 23 сентября по 3 октября, явка составила 0,94%, проголосовали 654 избирателя.