РИАМО - 4 окт. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова на открытии своей школы фигурного катания рассказала, что готова составить конкуренцию именитым тренерам Этери Тутберидзе и Евгению Плющенко, сообщает Газета.ru.

Открытие школы фигуристки состоялось в Москве.

«Готова ли я ставить четверные (прыжки - ред.) и тройной аксель своим ученикам и захватывать мир? Я готова на все! Главное, чтобы были готовы дети, чтобы было развито их тело», — сказала Сотникова.

По ее словам, она не будет работать с ребенком, у которого тело не готово на 100%, чтобы он не получил травму. Потому что любая травма означает выбывание ученика на месяц и более.

В марте 24-летняя Сотникова официально объявила о завершении спортивной карьеры.