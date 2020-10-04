РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Медали «Мы вместе», грамоты и благодарности вручили порядка 40 активистам городского округа Подольск на Дне города в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На бульваре Юности прошел молодежный фестиваль «Горизонт событий» с участием лучших творческих коллективов и вокалистов округа. В рамках торжественной части глава Подольска Николай Пестов вручил памятные медали «Мы вместе», грамоты и благодарности активистам, волонтерам и общественным организациям, которые помогали нуждающимся и активно участвовали в жизни муниципалитета.

Так, грамоты президента РФ и памятные медали «Мы вместе» за бескорыстный вклад в организацию всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» вручили Евгении Паницкой, Сергею Самойловичу, Евгении Шилиной, Денису Абашкину, Лидии Мэрэндич, Евгении Кругловой и Светлане Жуйковой.

Грамоту губернатора Московской области вручили Анне Куныбаловой. Помимо этого, благодарностью главы округа наградили порядка 20 волонтеров, молодежные и общественные организации, а почетной грамотой администрации округа - президента ATV Club Bizon Кирилла Бородина.

«Сложным был этот год, потому что случились события, которых мы не ждали. Я говорю не только о коронавирусе, но и об иконическом спаде. Очень здорово, что большая группа энтузиастов нашего округа весь этот непростой период работала и помогала нуждающимся. Ребята занимались с людьми пожилого возраста: привозили продукты, ходили за лекарствами. Очень много добрых дел сплотило многих добрых и прекрасных горожан. Благодарю всех и желаю, чтобы мы всегда с вами в трудных испытаниях умели быть вместе», - сказал Пестов.

Как отметил председатель комитета по делам молодежи администрации округа Иван Литвяков, на бульваре Юности работали множество интерактивных площадок, а в организации фестиваля были задействованы свыше 100 человек.

Он добавил, что в Подольске весной открылся волонтерский центр от комитета по делам молодежи администрации округа, в котором работали активные горожане. Они помогали нуждающимся, пожилым людям, многодетным.

«Но отмечу, что волонтерский центр не прекращал работу, любой желающий и сейчас может обращаться за помощью. Если вдруг будут ужесточения - центр продолжит свою работу, как и прежде», - уточнил Литвяков.