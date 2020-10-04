РИАМО - 4 окт. Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов считает, что ряд ограничений по коронавирусу на территории России будет действовать вплоть до 2022 года, передает Ura.ru.

«В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами», — сказал Чепурнов.

По его словам, необходимо будет искать «золотую середину» и вводить меры для снижения загруженности медицинских специалистов.

Он подчеркнул, что ученые пока не знают, насколько будет эффективна та или иная вакцина во время массового применения — все они будут давать иммунитет разной длительности и силы.

При этом специалист уверен, что новый строгий карантин стране не нужен, так как его влияние на экономику крайне негативное.

Всего в России на текущий момент зафиксирован 1 215 001 случай коронавируса. Число смертельных случаев составляет 21 358, вылечились от инфекции 979 143 человека. ​

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Текстовая трансляция

4 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 499 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 296 больных. В Москве - 3 327.

- 944 человека вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253 031 человека.

- Собянин: Перевод сотрудников на удаленку необходим, чтобы избежать закрытия предприятий. Город продолжает оказывать помощь строительным предприятиям в выдаче кредитов и реструктуризации старых кредитов.

В целом на эти направления выделено более 80 миллиардов рублей. Но самая большая, самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшний условиях - это избежать закрытия, избежать серьезных ограничений.

- Еще 29 человек с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии Covid-19 в городе умерли 5343 пациента.

- Больницы в Москве на фоне пандемии продолжат работать в плановом режиме. Под лечение пациентов с Covid-19 могут перевести пока только отдельные корпуса медучреждений.

- Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Среди выявленных больных в городе очень много тех, кто переносит Covid‑19 тяжело.