РИАМО - 4 окт. Онлайн-платформа «Хвосты и лапки» для поиска новых владельцев для бездомных собак и кошек заработала в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В сервисе представлены питомцы, которые находятся в приютах Москвы и Подмосковья.

«Сегодня Всемирный день защиты животных. Именно в этот день мы открываем платформу «Хвосты и лапки», — сказала советник руководителя столичного Дептранса Алена Еремина.

По ее словам, в ближайшее время на Кольцевую линию метрополитена выйдет тематический поезд. Там можно будет выбрать подходящее животное и узнать о том, как ему помочь в скорейшей адаптации.

Еремина добавила, что также еще есть множество способов помочь животным. К примеру, купить корм, игрушки и лекарства, или просто отправить средства.

«Животные не осудят, если вы послали всего 100 рублей. Потому что животные вообще не осуждают», — подчеркнула она.

Дополнительную информацию о проекте можно узнать на сайте.