РИАМО - 4 окт. Сотрудники Росгвардии и полиции задержали подозреваемых в похищении терминала оплаты из супермаркета на улице Банковская в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

В дежурную часть отдела вневедомственной охраны поступило сообщение о пропаже терминала оплаты из супермаркета.

«На место происшествия незамедлительно выехал экипаж группы задержания. Выяснилось, что двое мужчин днем зашли в торговую точку и вынесли терминал оплаты, в котором находилось 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По ориентировке с изображением подозреваемых росгвардейцы оперативно задержали одного из злоумышленников. Им оказался 32-летний местный житель, который ранее был судим. Его напарника чуть позже задержали полицейские.

В настоящее время по факту похищения терминала оплаты начата проверка.