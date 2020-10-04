РИАМО - 4 окт. Возможность пополнить транспортную карту «Тройка» при помощи цифрового турсервиса Russpass появилась у пользователей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
После того, как оплата пройдет, ее нужно активировать, приложив «Тройку» к желтому терминалу в метрополитене.
Russpass — это цифровая платформа, которая помогает туристам спланировать путешествие по Москве и другим регионам России. Там можно купить билеты на самолет, поезд, а также экскурсии, билеты в музеи и театры.
Реализацию проекта курируют комитет по туризму Москвы вместе с департаментом информационных технологий города.
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