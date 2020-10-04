РИАМО - 4 окт. Возможность пополнить транспортную карту «Тройка» при помощи цифрового турсервиса Russpass появилась у пользователей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для того, чтобы пополнить баланс карты, на странице «Тройки» в сервисе нужно ввести номер карты и желаемую сумму. После этого — нажать кнопку «Перейти к оплате» и указать информацию о банковской карте или номере мобильного», — говорится в сообщении.

После того, как оплата пройдет, ее нужно активировать, приложив «Тройку» к желтому терминалу в метрополитене.

Russpass — это цифровая платформа, которая помогает туристам спланировать путешествие по Москве и другим регионам России. Там можно купить билеты на самолет, поезд, а также экскурсии, билеты в музеи и театры.

Реализацию проекта курируют комитет по туризму Москвы вместе с департаментом информационных технологий города.

Как восстановить и персонализировать карту «Тройка»: новое в приложении «Метро Москвы»>>