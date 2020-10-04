РИАМО - 4 окт. Член комитета Госдумы по контролю и регламенту, доктор экономических наук Алексей Кобилев обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и министру труда Антону Котякову с предложением разрешить работодателям предоставлять оплачиваемые выходные сотрудникам, которым врачи поставили диагноз «депрессия», передает Федеральное агентство новостей.

По данным ВОЗ, во всем мире от депрессии страдают свыше 300 миллионов человек. Депрессия приводит к апатии, мешает концентрации и повышает утомляемость. Все это сильно снижает производительность труда и обходится экономике в 1 триллион долларов каждый год.

«Это пока еще не законопроект. <…> Я думаю, что в дальнейшем это должно стать законопроектом или нормативным актом, который позволит сделать так, чтобы люди с депрессией получали больничные листы», — отметил Кобилев.

По его словам, люди, которые находятся на работе в состоянии депрессии, не приносят пользы. Производительность труда человека, находящегося в депрессии, снижается в четыре раза.

Кроме того, это грозит ростом возможных чрезвычайных происшествий в связи с допущенными ошибками на производстве.

«К сожалению, у нас не принято говорить о психологических проблемах, так сложилось на всем постсоветском пространстве. Не обращая внимание на депрессивное расстройство, экономика страны несет огромные коммерческие потери», — подчеркнул депутат.

Кобилев добавил, что в Европе число людей с психологическими проблемами колеблется от 30% до 50% от общего числа, и к ним есть внимание со стороны государства. В России же депрессия не признается причиной для отгулов и для больничных. ​​