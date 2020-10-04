РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. В Подольске в воскресенье вручили медали победителям и призерам легкоатлетического забега памяти Подольских курсантов, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На стадионе «Труд» прошел легкоатлетический забег памяти Подольских курсантов. В мероприятии принял участие глава округа Николай Пестов и депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«Сегодня Московской области исполняется 91 год, вместе с этим мы отмечаем и День основания Подольска, а завтра - 5 октября во всей Московской области будет проходить День памяти Подольских курсантов. Здорово, что в забеге памяти приняли участие люди разных возрастов. Все они отдают дань памяти курсантам, которые не дали фашистам подойти к Москве во время Великой Отечественной войны», - сказал Пестов.

В беге на 3 тысячи метров среди мужчин третье место у спортсмена Алексея Колганова из сборной Москвы, второе место - у Егора Николаева из сборной Республики Башкортостан, а первое место с лучшим результатом сезона в России у Константина Плохотникова из Краснодарского края.

Также медалями отметили победителей и призеров забега среди женщин и детей.