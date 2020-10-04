РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Памятное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в память участника Великой Отечественной войны и тренера Михаила Аптекаря, прошло у здания МБУ «Спорт-Сервис» в Подольске, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В церемонии принял участие глава городского округа Николай Пестов. Автором памятной доски стал известный подольский скульптор Андрей Плиев.

«Уважаемые подольчане, позвольте поздравить вас с 239-й годовщиной основания Подольска и с Днем Московской области. Михаил Аптекарь - уникальная личность в истории отечественного спорта и его общественная работа по пропаганде спорта нашла отражение и на родной земле. Мемориальную доску установили на фасаде МБУ «Спорт-Сервис», где он работал последние годы своей жизни»,- сказал Пестов.

Он уточнил, что принял решение об учреждении именной премии в память об Аптекаре за достижения в спорте.

Пяти лауреатам данной премии вручили дипломы.

Глава муниципалитета отметил, что также в сквере у МБУ «Спорт-Сервис» имени Аптекаря в 2021 году было решено провести благоустройство.

Кроме того, в рамках мероприятия отметили 105 лет со дня первых соревнований по тяжелой атлетике, которые прошли в Подольске.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта почетный знак «За верность Подольску» вручили Владимиру Чуеву, помимо этого выдающимся горожан вручили знаки отличия и другие муниципальные награды.