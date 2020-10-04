РИАМО - 4 окт. Сборная Московской области по боксу заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Центрального федерального округа, который прошел в Тульской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«Представители региона завоевали четыре золотых, одну серебряную и четыре бронзовых награды», — говорится в сообщении.

Обладателями золота стали Сергей Чураев в весе до 52 килограммов, Константин Опольский в весе до 57 килограммов, Вениамин Пряхин в категории до 75 килограммов и Георгий Кушиташвили в категории до 91 килограмма.

Серебряным призером соревнований стал Сергей Оганнисян в весовой категории до 81 килограмма.

Бронзу завевали Грайр Оганнисян (до 52 килограммов), Богдан Лежнев (до 57 килограммов), Денис Шильников (до 63 килограммов) и Захар Варакин (до 91 килограмма).

Вторыми в общем зачете стали боксеры из Тульской области, третье место заняла сборная Калужской области.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что от выступления на чемпионате ЦФО зависело попадание боксеров на российский чемпионат, который стартует в Оренбурге в ноябре.

«Представителям Подмосковья удалось завоевать итоговое первое место, несмотря на то, что они приехали не самым сильнейшим составом. Теперь как минимум пять подмосковным боксерам предстоит отстаивать честь своего региона на главном старте страны», — заключил министр.