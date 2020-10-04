РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. В двух парках подмосковных Люберец 11 октября пройдет благотворительная акция сбора одежды и вещей для малоимущих, сообщается в официальной группе акции в соцсети «ВКонтакте».

«С большой радостью сообщаем вам дату и время проведения благотворительной акции «Добрый шкаф» в Люберцах — 11 октября 2020 года с 12:00 до 15:00. Если ваши полки полны вещей, которые вам уже не нужны, то вы можете поделиться ими с людьми, которые в них нуждаются. Приведите свои шкафы в порядок и дайте «вторую жизнь» вещам, которые лежат на полках без дела. Главное, помнить, что вещи должны быть в хорошем состоянии и функционировать», — говорится в сообщении.

Все переданные вещи волонтерам на акции отправляются на сортировку в благотворительный фонд «Добрые люди», а затем распределяются среди нуждающихся по всей России.

Акция пройдет на малой площади Центрального парка и у Центральной входной группы парка «Наташинские пруды».

Подробнее о правилах проведения, а также отчеты о проведенных акциях можно увидеть в социальных сетях: https://vk.com/dobryishkaf, @ dobryi_shkaf, https://vk.com/bf_dobrieludi.