РИАМО - 4 окт. Известные актеры, музыканты и телеведущие поздравили столичных педагогов с профессиональным праздником — Днем учителя, в честь праздника они записали видеоролики со словами благодарности, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

День учителя в России отмечается 5 октября. В Москве в честь этого праздника организовали в соцсетях флешмоб #СпасибоУчителю. Присоединиться может любой желающий.

«Быть педагогом — это призвание. Эта профессия не терпит людей случайных. Желаю всем учителям радости, добра, вдохновения, любви к тем, кому они отдают знания, и любви взаимной», — сказал народный артист России Дмитрий Певцов.

Актриса Нонна Гришаева пожелала учителям здоровья, так как от него зависит будущее детей.

«Учитель — одна из самых важных профессий. Я считаю, что слово «Учитель» всегда надо писать с большой буквы. Хотелось, чтобы мы всегда помнили своих учителей. Желаю педагогам здоровья, удачи, терпения и талантливых учеников», — поздравил педагогов ведущий КВН Александр Масляков.

Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов назвал школьных учителей «поистине святыми людьми».

«Всю свою жизнь они посвящают воспитанию подрастающего поколения, чтобы они стали настоящими гражданами нашей страны», — отметил ученый.

Певец и музыкант Павел Артемьев назвал труд педагогов тяжелым, но самым благородным.

«Труд учителя тяжелый, но один из самых благородных. Я безумно благодарен своим учителям. Спасибо вам!» — добавил артист.

Все видеоролики можно будет посмотреть в официальных соцсетях департамента образования и науки.