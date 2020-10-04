РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Двух слесарей-сантехников управляющей компании МУП «СЕЗ» Подольска наградили муниципальными наградами ко Дню города, сообщается в группе УК в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск на Октябрьской площади 3 октября прошло награждение горожан муниципальными наградами в связи с Днем города.

«Среди награжденных были два слесаря-сантехника МУП «СЕЗ»: Александр Фомин удостоился медали «За безупречную службу» 4-й степени, а Виталий Мачук - благодарности главы округа. Был отмечен труд и активистов многоквартирных домов, помощников управляющей организации Ирины Фроловой, Натальи Чекановой и Валентины Мохначевой, Светланы Косиковой, Надежды Поповой, Татьяны Похитун, Зои Уваровой», - говорится в сообщении.

Также в рамках мероприятия прошел праздничный концерт для жителей.