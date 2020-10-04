РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Жители микрорайона Климовск подмосковного Подольска высадили 80 рябин ко Дню города, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Хорошая традиция — отмечать день рождения города добрыми делами. <...> Так, в северо-восточной̆ части микрорайона Климовск жители посадили 80 рябинок», — говорится в сообщении.

В материале поясняется, что теперь своими яркими огоньками по осени деревья будут радовать горожан.

Подольск встречает свой день рождения — 239 лет со дня основания. Из-за распространения коронавируса число массовых мероприятий снижено, все они пройдут с соблюдением мер предосторожности.