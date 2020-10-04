РИАМО - 4 окт. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пожелал жителям Подмосковья здоровья и счастья в день рождения Московской области.

«По традиции главный праздник региона отмечается в первое воскресенье октября. Желаю всем жителям крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и новых успехов на благо нашей малой Родины!» — написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также пожелал Подмосковью динамичного развития во всех сферах деятельности.

С 2001 года День Московской области отмечается в первое воскресенье октября. В текущем году региону исполняется 91 год.

Традиционные праздничные концерты и масштабные мероприятия в 2020 году из-за пандемии коронавируса отменены.