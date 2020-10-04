РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. В парке «Наташинские пруды» в Люберцах в воскресенье началась благотворительная выставка-пристройство животных «Дорога домой», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Выставка организована волонтерским проектом Некрасовского приюта «Котовски&Собакен».

«Сегодня (4 октября - ред.) проходит выставка-пристройство животных «Дорога домой» из приюта Некрасовки. Приходите познакомиться с нашими животными», — сказала одна из основателей приюта Ксения Куриленко.

Она добавила, что акция проходит несколько раз в год, но сейчас из-за пандемии проводится в усеченном формате. Всего в мероприятии участвуют восемь собак и щенок Крупинка.

«Для того, чтобы взять собаку из приюта, необходимо познакомиться с куратором, несколько раз погулять с питомцем в приюте. Важно понять — ваша это собака или нет. Потом заключаются документы, после животное уезжает на месяц на испытательный срок», — заключила Куриленко.

В рамках мероприятия можно принести корм, игрушки, миски и старые одеяла. Работает благотворительная лотерея в помощь животным.