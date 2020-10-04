РИАМО - 4 окт. Два человека погибли, один пострадал в результате крупного дорожно-транспортного происшествия на юге Москвы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

Авария произошла 3 октября на улице Автозаводской в районе дома № 23, строение 712.

«Девушка за рулем каршеринга Lifan Х50 не справилась с управлением и врезалась в забор, после чего машина перевернулась. В результате ДТП водитель и пассажир скончались», — сказал собеседник агентства.

Еще одного пассажира госпитализировали с переломом руки. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.