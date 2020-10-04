РИАМО - 4 окт. Российские космонавты на борту МКС возобновили эксперимент «Сепарация» по переработке урины в питьевую воду, сообщает Федеральное агентство новостей. ​

«Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую», — написал космонавт Иван Вагнер в Twitter.

По его словам, эта технология позволяет сократить объемы доставки питьевой воды на борт станции.

Подобная система также действует в американском сегменте МКС.​