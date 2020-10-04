РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Главе Подольска Николаю Пестову и депутату Мособлдумы Павлу Максимовичу рассказали об истории завода «Зингер» в Подольском краеведческом музее в рамках интерактивной программы, посвященной Дню города, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Интерактивную программу «120 лет основания завода «Зингер» представили в Подольском краеведческом музее в День города. Директор музея Любовь Слащева 3 октября рассказала гостям, среди которых были глава городского округа Подольск Николай Пестов и депутат Московской областной думы Павел Максимович, представители промышленного и предпринимательского сообщества округа об истории завода «Зингер» - градообразующего промышленного предприятия»,- говорится в сообщении.

Также в рамках экскурсии гости узнали об основных вехах становления Подольска - крупнейшего промышленного центра Московской области.

В воскресенье в муниципальных музеях Подольска проходят дни открытых дверей. Вход для посетителей свободный.