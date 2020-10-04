РИАМО - 4 окт. В лесу у деревни Игумново в городском округе Клин обнаружили пять минометных мин времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 13:13 3 октября 2020 года поступило сообщение об обнаружении при проведении земляных работ по вышеуказанному адресу пяти минометных мин», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Силами ОМВД городского округа Клин на месте находки выставлена охрана.

Изъятие и уничтожение найденных боеприпасов запланировано на 5 октября.