РИАМО - 4 окт. На территории Московской области в ближайшие дни прогнозируются заморозки, сообщается на сайте «Метеовести».

Почти всю прошедшую неделю синоптическую ситуацию в Московском регионе определяет обширный антициклон. В регионе стоит теплая погода без осадков, температура на 3-5 градусов превышает климатическую норму. При этом ночи становятся все холоднее.

«Москве заморозки в первой половине октября не грозят, а вот в восточной половине области они вероятны уже в ближайшие два-три дня», — отмечается в сообщении.

Первые заморозки зафиксировали в Подмосковье под утро 21 августа. Тогда в Черустях температура опустилась до минус 1 градуса.