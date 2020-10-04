РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Глава городского округа Подольск Николай Пестов открыл мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны Александре Грачеве, сообщается в официальной группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Глава городского округа Подольск Николай Пестов в воскресенье, 4 октября, принял участие в открытии мемориальной доски Александру Грачеву на доме №3 по улице Ихтиманской в микрорайоне Климовск», - говорится в сообщении.

Александр Грачев в 1927-1971 годах работал токарем на Климовском машиностроительном заводе имени Доенина. В годы ВОВ он служил токарем в инженерно-техническом батальоне и в 7-м отдельном автотранспортном батальоне. Награжден правительственными наградами и медалями: орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».

После окончания Великой Отечественной войны Грачев продолжил трудовую деятельность на заводе. Возглавлял бригаду токарей, был ударником коммунистического труда.

Указом президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся трудовые успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана выпуска продукции высокого качества, и активное участие в создании новой техники для легкой и пищевой промышленности Грачеву присвоено звание Героя социалистического труда с вручением Ордена Ленина и золотой Звезды Героя.