РИАМО - 4 окт. С июля до середины сентября порядка 1,2 миллиона многолетних растений высадили на различных территориях столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Городские цветники украсили астильбы, астры, лилейники, ирисы, пионы, флоксы, дельфиниум, хоста, шалфей — в общей сложности более 160 видов растений. Кроме того, в этом сезоне в столице впервые высадили два новых сорта: горец родственный суперба и монарду сортовую», - сказала замруководителя департамента ЖКХ Москвы Наталия Кораблина.

Для цветочного оформления в мегаполисе специально подбирают разные виды многолетников. Цветы должны быть устойчивы к болезням и вредителям, а также должны переносить столичные морозы.

Специалисты подготавливают многолетники к зиме. Растения окучивают, удобряют, а еще мульчируют землю торфом, обрезают увядшие листья.

Осенью многолетние цветы начинают меньше поливать, чтобы не залить их вместе с дождями, а розы на зиму укрывают нетканым материалом или еловым лапником, чтобы они не замерзли.

Самыми эффектными клумбами с многолетниками москвичи и гости столицы могут полюбоваться на центральных площадях, в скверах и парках.