РИАМО - 4 окт. За минувшие сутки в столичные медучреждения доставили 884 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, на аппаратах ИВЛ находятся 247 заболевших, сообщает столичный оперштаб.

В столице за сутки зафиксировано 3327 новых случаев Covid-19.

«Среди новых выявленных случаев: 42,7% — от 18 до 45 лет, 27,8% — от 46 до 65 лет, 11,9% — от 66 до 79 лет, 4,9% — старше 80 лет, 12,7% — дети», — говорится в сообщении.

Все новые пациенты их близкие на данный момент находятся под наблюдением врачей.

При любых симптомах простудного заболевания москвичам рекомендуют оставаться дома и вызвать врача.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что городские больницы продолжат работать и принимать пациентов в плановом режиме на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

4 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 499 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 296 больных. В Москве - 3 327.

- 944 человека вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253 031 человека.

- Собянин: Перевод сотрудников на удаленку необходим, чтобы избежать закрытия предприятий. Город продолжает оказывать помощь строительным предприятиям в выдаче кредитов и реструктуризации старых кредитов.

В целом на эти направления выделено более 80 миллиардов рублей. Но самая большая, самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшний условиях - это избежать закрытия, избежать серьезных ограничений.

- Еще 29 человек с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии Covid-19 в городе умерли 5343 пациента.

- Больницы в Москве на фоне пандемии продолжат работать в плановом режиме. Под лечение пациентов с Covid-19 могут перевести пока только отдельные корпуса медучреждений.

- Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Среди выявленных больных в городе очень много тех, кто переносит Covid‑19 тяжело.