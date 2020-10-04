РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Семь семей из подмосковного Подольска получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Семь семей из аварийного дома по улице Банной, 2, готовятся к долгожданному новоселью. Они переезжают в новостройку на Плещеевской, 42, корпус 1. Документы и ключи от квартир жителям вручил глава городского округа Николай Пестов», - говорится в сообщении.

По словам Пестова, дома построены с учетом необходимости расселения ветхого жилфонда в поселке Цемзавода.

«Частично сюда мы переселили жителей с улицы Плещеевской, 46. Значительное число квартир, более 30, предназначено для расселения жителей дома №2 по улице Банной. Таким образом, программу расселения ветхого жилья, несмотря на все трудности, с привлечением инвестиционных средств мы стараемся продолжать. Есть квартиры в этом доме, которые уже заселены», - добавил Пестов.

Квартиры семьям предоставляются в рамках муниципальной программы городского округа Подольск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».