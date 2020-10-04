РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Хоккейный клуб «Витязь» из Подольска обыграл в домашнем матче рижское «Динамо», встреча завершилась со счетом 6:1, сообщается на сайте подольского клуба.

Матч между клубами «Витязь» и «Динамо» (Рига) проходил 3 октября в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске.

«Со счетом 6:1 приходит на память крупная победа «Витязя» на старте сезона 2014-2015 годов над «Автомобилистом». И вот, точное повторение того успеха! 6:1 и мы бомбим рижан», - говорится в сообщении.

Следующую игру подольский клуб проведет 6 октября. Подмосковные хоккеисты сыграют с «Локомотивом».