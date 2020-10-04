РИАМО - 4 окт. Москвичам рассказали о восьми лучших парка Юго-Западного административного округа, на их территориях могут с пользой провести время как дети, так и взрослые, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На юго-западе столицы расположены большие и красивые парки, а также уютные скверы с уникальными природными зонами, историческими и памятными местами, детскими городками и спортивными площадками», — говорится в сообщении.

Один из таких парков — ландшафтный парк «Южное Бутово». Его площадь составляет 140 гектар. Парк открыли для посетителей летом 2018 года после благоустройства.

Следущий парк площадью 14,7 гектара находится в пойме реки Битцы в Северном Бутове. В парке оборудован габионный шестиступенчатый амфитеатр с деревянными настилами, который может вместить до 350 человек.

Парк 70-летия Победы находится в Черемушках. В парке есть Аллея городов-героев, дорога с инсталляциями ключевых событий военных лет и место для спокойного отдыха «Зал славы». А еще в парке есть зона с сухим фонтаном и площадки для тихого отдыха.

Одним из лучших парков города считается «Академический», который появился в 2017 году на месте гаражных комплексов. Сейчас там есть комфортная дорожно-тропиночная сеть из гранитной плитки и образовательное пространство.

Пешеходная зона в пойме реки Котловки привлекает своими белыми входными арками, которые украшены россыпью нарисованных сердец. А также здесь установлены белые ажурные беседки с качелями.

Сквер на Нагорном бульваре, появившиеся в 2019 году, стал спортивно-развлекательным пространством, где будет интересно любителям активного отдыха и родителям с детьми.

Жителям стоит обратить внимание и на Воронцовский парк в Обручевском районе. На его территории много горок, балансиров, каруселей, и даже есть лунные качели, на которых любят качаться дети всех возрастов.

Яблоневый сад находится недалеко от станции метро «Коньково». Внимание посетителей обязательно привлечет деревянная прогулочная тропа в центре Троицкого пруда, мостики через ручей и лавочки с навесами-перголами.