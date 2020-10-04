РИАМО - 4 окт. Новый онлайн-курс подготовили в столице для социальных предпринимателей, первое занятие пройдет 5 октября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для успешного ведения дела в сфере социального предпринимательства необходимо учитывать ряд особенностей. Мы знаем, насколько это нелегко в современных реалиях, и стараемся помочь тем, кто занимается социально ответственным бизнесом, — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

На сайте проекта все заинтересованные предприниматели могут зарегистрироваться на онлайн-курс. Занятия в рамках проекта назначены на 5, 19 октября, 9 и 23 ноября, 8 декабря.

Занятия для социальных бизнесменов городе в рамках проекта будет проводить бизнес-коуч, преподаватель курсов по соцмаркетингу, самореализации и личностному росту Максим Шматов.

Бизнесменов столицы научат закладывать основу успешного проекта, расскажут, как и где можно найти надежных партнеров для дела, а также объяснят, как протестировать рынок.

Кроме того, в мегаполисе на данный момент открыт прием заявок на получение субсидий для соцпредприятий. Подать заявку можно будет до 30 октября.

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