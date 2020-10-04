РИАМО - 4 окт. На выборах депутатов в совет депутатов городского округа Шатура в воскресенье на 10:00 явка составила 2,65%, проголосовали 1829 избирателей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

В городском округе в воскресенье выбирают 25 депутатов. Из них 15 будут выбраны по мажоритарным округам и десять – по партийным спискам.

Всего в городском округе зарегистрировано 69 149 избирателей.

На выборах работает 41 избирательный участок, за проведением голосования следит 281 наблюдатель.

Также зарегистрирована одна жалоба в УИК.

По итогам досрочного голосования, которое прошло с 23 сентября по 3 октября, явка составила 0,94% (654 человека).