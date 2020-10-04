РИАМО - 4 окт. В столице за прошедшие сутки выявили 3327 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования на текущий момент составляет 303 940, сообщает оперативный штаб Москвы.

За минувшие сутки выздоровели после курса лечения 944 пациента, с начала пандемии столичные врачи вылечили 253 031 человека.

Кроме того, в городе скончались 29 пациентов с диагностированным коронавирусом и пневмонией, общее число смертельных случаев достигло 5343.

В России за сутки зафиксировали 10 499 случаев Covid-19, у 27,8% зараженных болезнь протекает без клинических проявлений. Выздоровели после коронавируса 3284 пациента, умерли 107 человек.

За весь период пандемии на территории РФ зарегистрирован 1 215 001 случай инфицирования, скончались 21 358 пациентов, вылечились 979 143 человека.

В Москве растет число новых случаев коронавирусной инфекции, при этом увеличивается число госпитализаций.

С 5 октября в городе порядка 2 миллионов человек могут перевести на удаленный режим работы. Школьные каникулы в городе пройдут с 5 по 18 октября.

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Текстовая трансляция

4 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 499 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 296 больных. В Москве - 3 327.

- 944 человека вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253 031 человека.

- Собянин: Перевод сотрудников на удаленку необходим, чтобы избежать закрытия предприятий. Город продолжает оказывать помощь строительным предприятиям в выдаче кредитов и реструктуризации старых кредитов.

В целом на эти направления выделено более 80 миллиардов рублей. Но самая большая, самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшний условиях - это избежать закрытия, избежать серьезных ограничений.

- Еще 29 человек с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии Covid-19 в городе умерли 5343 пациента.

- Больницы в Москве на фоне пандемии продолжат работать в плановом режиме. Под лечение пациентов с Covid-19 могут перевести пока только отдельные корпуса медучреждений.

- Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Среди выявленных больных в городе очень много тех, кто переносит Covid‑19 тяжело.