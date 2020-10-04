РИАМО - 4 окт. В Московской области температура минувшей ночью опустилась до плюс 1,1 градуса, таким образом, прошедшая ночь стала самой холодной в регионе с начала осени, сообщается на сайте «Метеовести».

В Московском регионе по ночам, продолжительность которых увеличивается, воздушные массы активно остывают.

«В такой ситуации минувшая ночь в Подмосковье стала самой холодной с начала осени. На «полюсе холода» региона, в Черустях, температура воздуха опустилась до плюс 1,1 градуса», — говорится в сообщении.

А в Москве температура опустилась до плюс 5,1 градуса, таким образом, она повторила самый низкий показатель с начала осени. Такую же температуру показали столбики термометра в городе 30 сентября.