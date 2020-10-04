РИАМО - 4 окт. Во время пожара в частном доме в Ногинске погибли двое взрослых и один ребенок, по данному факту возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По данным следствия , 4 октября около 2 часов ночи в частном жилом доме произошел пожар. На момент возгорания там находилось четверо взрослых и трое детей. Двум взрослым и двум детям удалось спастись», — говорится в сообщении.

В ходе тушения возгорания в доме нашли тела двух женщин 1944 и 1973 годов рождения и ребенка 2007 года рождения.

По предварительным данным, причиной возгорания в частном доме могла стать неисправность электропроводки.

Следователи и криминалисты уже провели осмотр места трагедии. По данному делу назначены судебно-медицинские экспертизы.

Также в рамках расследования дела допрашиваются очевидцы. Еще в ближайшее время планируется провести пожарно-техническую экспертизу.